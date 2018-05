Michael Richter verlässt Freital und Sachsen. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Der Freitaler Linke-Stadtrat Michael Richter, auf dessen Auto Rechtsextremisten im Juli 2015 einen Anschlag verübt hatten, zieht aus Sachsen weg. "Jetzt ziehe ich die letzte Konsequenz - indem ich im Dezember Freital verlasse und in Bayern neu anfange", sagte der Lokalpolitiker "Spiegel Online".



Die Tatsache, dass die mutmaßlichen Täter von damals inzwischen gefasst und in Untersuchungshaft säßen, bedeute nicht viel, sagte Richter. "Das ändert nichts am politischen Klima."