Die Lage auf der koreanischen Halbinsel ist Diplomaten zufolge derzeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Welt. Es müsse dringend eine diplomatische Lösung für die wachsenden Spannungen gefunden werden, seien sich Vertreter Nordkoreas und der UN einig, hieß es in einer UN-Mitteilung.



UN-Untergeneralsekretär Jeffrey Feltman, der von Dienstag bis Freitag zu Gast in Nordkorea war, sagte, eine diplomatische Lösung könne es nur durch "ernsthaften Dialog" geben.