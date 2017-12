Dabei greift nicht mal jeder Achte (13 Prozent) zu farbigem Papier - Tendenz steigend. Deutlich beliebter ist solches mit Dekor: Hier haben vier von zehn Kunden (42 Prozent) zugeschlagen. Die Nachfrage sinkt aber leicht. Was Kunden zum Kauf farbigen Klopapiers oder solchem mit Motiven anregt, wissen die Verkäufer: Hans-Jürgen Collatz vertreibt über die Firma Desgin-Tissue einfarbiges Toilettenpapier - unter anderem in pink und Terrakotta. Schwarz sei aber die gefragteste Farbe und komme etwa in Szenekneipen aufs WC, die alles in schwarz-weiß halten. "Es gibt auch Hotels, die jede Etage in einer anderen Farbe gestalten", sagt er.