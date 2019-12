Hans-Peter Zenner: Beethoven hat seine Erkrankung sehr präzise beschrieben. Das ist genauso aufschlussreich wie das, was Ärzte im Patientengespräch oft erfahren. Beethoven schildert 1801 in einem Brief an seinen Freund Franz Wegeler, dass er die hohen Töne nicht mehr hören kann, dass er Mühe mit dem gesprochenen Wort hat, dass er quälende Ohrgeräusche hat, dass manche Töne verzerrt ankommen. Und er reagierte überempfindlich auf Schall.