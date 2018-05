Wenn wir mit 'Ja' stimmen, wird jedes Ungeborene, gewollt und ungewollt, null Rechte haben. Leserbrief einer "Nein"-Wählerin

In Briefen an die Redaktion der Zeitung "Irish Independent", die am Freitag veröffentlicht wurden, waren emotionale Aufrufe an Wähler zu lesen, die Lockerung der Abtreibungsgesetze abzulehnen. "Wenn wir mit 'Ja' stimmen, wird jedes Ungeborene, gewollt und ungewollt, null Rechte haben", schrieb eine Frau. "Ich glaube nicht, dass die schlauen Menschen von Irland dieses uneingeschränkte Abtreibung-auf-Wunsch-Gesetz wollen. Ich werde mit 'Nein' stimmen."



In der emotional geführten Kampagne hielt sich die katholische Kirche diesmal zurück - anders als vor dem Referendum 1983. Mehrere Skandale um Kindesmissbrauch hatten den Einfluss der einst in Irland übermächtigen Institution zuletzt schwinden lassen.