Kunststoffbälle mit Smiley-Gesicht. Symbolbild

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/ZB

Die Menschen in Deutschland finden ihre Mitbürger nicht besonders freundlich. In einer internationalen Online-Befragung durch das Basel Institute of Commons and Economics gaben sie ihnen durchschnittlich nur 6,5 von 10 möglichen Freundlichkeits-Punkten.



Denselben Wert gaben die Befragten in Italien ihren Landsleuten. Extrem freundlich schätzen dagegen die Bewohner der Zentralafrikanischen Republik ihre Landsleute ein. Dort gab es rekordverdächtige 8,9 Punkte.