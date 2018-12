China soll auf den befristeten Waffenstillstand gedrängt haben.

Quelle: Lynn Bo Bo/EPA/dpa

Die Armee von Myanmar hat überraschend die Einstellungen aller Kampfhandlungen in Kachin und im Shan-Staat angekündigt. Mit dem bis April befristeten Waffenstillstand wolle die Armee die Friedensverhandlungen mit den ethnischen Milizen wieder in Gang bringen, berichtet das Portal "Frontier Myanmar".



Laut "Frontier Myanmar" soll China auf den befristeten Waffenstillstand gedrängt haben. Kachin und der Shan-Staat grenzen an China. Peking sei besorgt über die Instabilität an seiner Grenze.