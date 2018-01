Papst Franziskus beginnt seine Reise in Chile. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus tritt heute seine sechste Reise nach Lateinamerika an, die ihn nach Chile und Peru führen soll. Im Fokus stehen Begegnungen mit Indios und Migranten.



In Chile trifft Franziskus Vertreter der Mapuche-Indianer, die seit Jahren für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. Außerdem will er mit zwei Opfern der Pinochet-Diktatur zusammenkommen und in Santiago de Chile ein Armenheim der Kirche besuchen. Im Vorfeld der Reise kam es zu mehreren Brandanschlägen gegen Kirchen in Chile.