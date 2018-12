Kinder im Jemen leiden im Bürgerkrieg an Hunger. Archivbild

Quelle: Hani Mohammed/AP/dpa

Nach mehr als vier Jahren Bürgerkrieg im Jemen beginnen am Donnerstag die Friedensgespräche für das bitterarme Land. UN-Vermittler Martin Griffiths bestätigte über Twitter, dass dann der politische Prozess zwischen der international anerkannten Regierung und den schiitischen Huthi-Rebellen in Schweden neu gestartet werden solle.



Millionen notleidende Menschen in dem Land hoffen auf ein Ende der Gewalt. In der Vergangenheit waren alle Bemühungen um eine Lösung des Konflikts gescheitert.