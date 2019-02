Der Modedesigner Karl Lagerfeld. Archivbild

Quelle: Christophe Ena/AP/dpa

Die Modewelt blickt nach Mailand: Am Dienstagabend fällt in der Metropole der Startschuss zur Fashion Week "Milano Moda Donna". Italiens Topdesigner und Luxuslabels präsentieren dort ihre Damenkollektionen für die Saison Herbst/Winter 2019/20.



Eine Frage beschäftigt die Besucher: Kommt Karl Lagerfeld zur Fendi-Show? Lagerfeld ist bei dem römischen Modehaus seit 1965 Kreativdirektor. Seine Abwesenheit bei der Haute-Couture-Show von Chanel im Januar in Paris hatte zu Irritationen geführt.