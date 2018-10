Anlieferung von Heizöl. Archivbild Quelle: Paul Zinken/dpa

Die Verbraucher in Deutschland müssen in diesem Winter mit steigenden Heizkosten rechnen. Der Preis für 100 Liter Heizöl stieg im bundesweiten Durchschnitt auf mehr als 82 Euro (bei Abnahme von 3.000 Litern, inklusive Mehrwertsteuer), geht aus dem Vergleich verschiedener Preisportale hervor.



So viel mussten die Verbraucher zuletzt im Juni 2014 bezahlen. Für das vierte Quartal haben zudem nach Angaben des Internet-Portals Check24 bereits 23 Gasversorger Preiserhöhungen angekündigt.