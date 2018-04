Motorradunfall bei Boms in Baden-Württemberg. Quelle: Thomas Warnack/dpa

Zum Auftakt der Motorrad-Saison sind am Wochenende mehrere Biker ums Leben gekommen. Allein in Niedersachsen gab es laut Polizei zudem mindestens neun verletzte Motorradfahrer. In Thüringen starb ein 21 Jahre alter Mann, bei einem Unfall, in Oberbayern ein 66-Jähriger. In Baden-Württemberg wurde ein 51-Jähriger nach dem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt.



Bei Sonnenschein und frühlingshaftem Wetter waren bundesweit viele Motorradfahrer unterwegs.