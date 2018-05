Sport | Olympia - Ab 12 Uhr live: Die Eröffnungsfeier

Pyeongchang ist bereit für die Spiele. So sieht es auch das Internationale Olympische Komitee: "Pyeongchang hat alles, was es für aufregende und historische Winterspiele braucht", sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Umgerechnet mehr als zehn Milliarden Euro lässt sich das Land die Spiele kosten, inklusive neuer Sportstätten, Wohnviertel und einem Schnellzug, der die strukturschwache Region mit dem pulsierenden Seoul verbindet.



Aus dem Programm für die Show machte das Organisationskomitee allerdings– wie so oft - ein großes Geheimnis. Lediglich das Motto der Eröffnungsshow hat Produzent Yan Yung Woong öffentlich gemacht: "Frieden in Bewegung" heißt es. Für die Südkoreaner soll Pyeongchang so ein Ort der Annäherung und Olympia Spiele des Friedens werden.