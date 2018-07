Seehofer stellte seine Pläne nach langer Debatte vor. Archiv Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hält trotz des Streits mit der SPD an dem Begriff "Transitzentren" fest. In seinem vorgestellten "Masterplan Migration" steht, an der deutsch-österreichischen Grenze werde ein "neues Grenzregime" ausgestaltet. "Wir richten dafür Transitzentren ein, aus denen die Asylbewerber direkt in die zuständigen Länder zurückgewiesen werden", heißt es.



Seehofer erklärte, der Plan sei vor dem Kompromiss mit der SPD im Asylstreit entstanden und nicht überarbeitet worden.