"Faust gegen Faust" zur Begrüßung. Archivbild

Quelle: David Davies/PA Wire/dpa

Händeschütteln als Begrüßungsritual bekommt zunehmend Konkurrenz. "Die Varianz wird größer, Regeln sind nicht mehr so starr wie früher", sagte die Vorsitzende des Deutschen Knigge-Rats, Agnes Anna Jarosch, in München. Wangenküsse etwa seien im Kommen. Jugendliche begrüßten sich "Faust gegen Faust". Noch sei der Handschlag in Deutschland aber Standard.



Als einer der Hauptgründe für den Verzicht aufs Händeschütteln gilt die Sorge vor Infektionen wegen kontaminierter Hände des Gegenübers.