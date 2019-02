Flüchtlinge in Griechenland. Archivbild

Quelle: Socrates Baltagiannis/dpa

Das Anti-Folter-Komitee des Europarats hat Griechenland für seinen teils menschenunwürdigen Umgang mit Migranten und Flüchtlingen kritisiert. Es fehle an Ärzten und medizinischer Versorgung, mancherorts würden die Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht und Minderjährige würden nicht ausreichend geschützt, heißt es in einem Bericht.



Zum Zeitpunkt des Besuchs der Experten in Griechenland seien etwa im Auffanglager Fylakio bis zu 95 Migranten in einem einzigen Raum untergebracht gewesen.