Im Herbst 2017 ist ein rund hundert Meter langes Teilstück der A20 in Mecklenburg-Vorpommern eingestürzt, zuerst über morastigem Boden in einer Fahrtrichtung, kurz darauf wiederholte sich dies auch in der anderen Fahrtrichtung. Seitdem war die Autobahn in der Region voll gesperrt. Deshalb mussten Autofahrer kilometerlange Umwege machen und die Anwohner in Langsdorf und Böhlendorf wurden durch Verkehr, Lärm und Abgase belastet. Heute wird die Behelfsbrücke bei Tribsees freigegeben, die den Verkeher jeweils einspurig in beide Richtungen ermöglicht. In den kommenden Jahren soll der weggesackte Abschnitt der Ostseeautobahn durch eine konventionelle Brücke ersetzt werden - geplant ist die Fertigstellung für 2021.