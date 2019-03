Grundschülerin im Rollstuhl in einem Klassenzimmer. Archivbild

Quelle: Bernd Wüstneck/ZB/dpa

Zehn Jahre nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland hat der zuständige Beauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, ein ernüchterndes Fazit gezogen. Für die Umsetzung der Konvention würde er Deutschland die Note "befriedigend bis ausreichend" geben, sagte Dusel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



Die UN-Konvention fordert Inklusion, also für alle Menschen eine uneingeschränkte und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.