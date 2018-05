Ein Autotransporterzug war mit einem Güterzug zusammengestoßen. Quelle: --/ Bundespolizei Bremen/dpa

Im Güterbahnhof in Cuxhaven ist ein Autotransportzug mit einem anderen Güterzug zusammengestoßen. Dabei seien mindestens fünf Waggons entgleist, sagte der Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen. Ca. 20 Autos hätten einen Totalschaden. Bahnreisende müssen rund um Cuxhaven mit Einschränkungen rechnen.



Der Autotransporter kam demnach von Bremerhaven in den Güterbahnhof. Die vordere Lokomotive des stehenden Güterzugs ragte an einer Weiche ins Durchfahrtgleis. So kam es zum Zusammenstoß.