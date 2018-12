Rettungseinsatz am Straßburger Weihnachtsmarkt.

Quelle: -/aptn/AP/dpa

Bei dem tödlichen Angriff in Straßburg sind entgegen vorheriger Informationen nach Angaben der regionalen Verwaltung doch drei Menschen getötet worden. Die Präfektur zog eine zwischenzeitliche Mitteilung zurück, wonach nur zwei Menschen getötet worden waren.



Ein vermutlich radikalisierter Mann hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet. Neben den Toten gab es mehrere Verletzte. Der Täter konnte fliehen.