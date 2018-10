Die Steuerbehörde beleuchtet Schenkungen von Trumps Eltern. Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Nach einem Bericht der "New York Times" überprüft die New Yorker Steuerbehörde, ob US-Präsident Donald Trump in der Vergangenheit womöglich Steuern hinterzogen hat. Ein Behördensprecher bestätigte den Vorgang der Nachrichtenagentur AFP.



Die Tageszeitung hatte berichtet, dass Trumps Eltern Fred und Mary ihren fünf Kindern mehr als eine Milliarde Dollar überschrieben haben. Darauf wären etwa 550 Millionen Dollar Steuern fällig gewesen. Gezahlt worden seien nur rund 52 Millionen Dollar.