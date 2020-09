Todesfälle durch Keime in Wurst. Firma muss schließen. Archivbild

Die Behörden haben nach zwei Todesfällen durch Keime in Fleischwaren die Produktion eines Wurstherstellers in Nordhessen vorläufig geschlossen. Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg habe gegen das Unternehmen "Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren" entsprechende Schritte eingeleitet, teilte der Kreis mit.



Monatelang seien in Wurstprodukten der Firma Listerien nachgewiesen worden. Eine Untersuchung des Robert-Koch-Instituts habe einen Zusammenhang zu zwei Todesfällen ergeben.