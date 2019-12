Schäden vom vorherigen Taifun "Kammuri".

Quelle: Uncredited/AP/dpa/Archivbild vom 3.12.2019

Wenige Wochen nach dem Durchzug eines Taifuns mit 17 Toten hat erneut ein Sturm Kurs auf die Philippinen genommen. "Ursula" soll noch heute in der Provinz Eastern Samar knapp 600 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila auf Land treffen.



Die Wetterbehörde warnte vor zerstörerischen Winden und heftigem Regen. Die Behörden haben bereits den Fährverkehr wegen zu rauer See untersagt, mehr als 16.000 Passagiere sitzen in den Häfen im Osten des Inselstaates fest. Zudem fielen Dutzende Flüge aus.