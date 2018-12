Nur zehn Prozent der untersuchten Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhaus- und Kureinrichtungen verzichteten bei der Essensversorgung ganz auf solche Risikolebensmittel. "Es ist erschreckend, dass in so vielen Einrichtungen, in denen man gesund werden soll, das Risiko besteht, am Essen zu erkranken", erklärte BVL-Präsident Helmut Tschiersky bei der Vorstellung des Jahresberichts. Er sieht mögliche Ursachen eher nicht im Wunsch nach Kostenersparnis durch die Auslagerung der Verpflegung an externe Caterer. "Ich glaube, es gibt hier wirklich ein Informationsdefizit", ergänzte er. Um es klarzustellen: Es geht um potenzielle Gefahren.