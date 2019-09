Polizeieinsatz im Fall der vermissten Nathalie. Archivbild

Quelle: Benjamin Nolte/dpa

Die seit zwei Wochen vermisste 23-jährige Nathalie aus Nordfriesland ist tot. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich bei der am Samstag entdeckten Leiche um Nathalie handele, sagte ein Polizeisprecher. Das Ergebnis des DNA-Tests stehe aber noch aus.



Der Fundort der Leiche zwischen Humptrup und Süderlügum liegt in der Nähe des Hofs des Tatverdächtigen. Die Behörden gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46-Jähriger wurde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags festgenommen. Er sitzt in U-Haft.