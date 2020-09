Coronavirus in China

Quelle: Aidan Marzo/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

An Berichten über Drohnen, mit denen Polizisten in China angeblich Passanten ohne Mundschutz verfolgen, sind Zweifel aufgekommen. Die regierungsnahe chinesische Zeitung "Global Times" hatte berichtet, die Polizei setze im Kampf gegen das Coronavirus auch Drohnen ein, um die Menschen zu mehr Vorsorgedisziplin zu bewegen.



Nach Recherchen der dpa ließen sich Zweifel an der Echtheit der Videos nicht ausräumen. Deren Herkunft kann derzeit nicht eindeutig bestimmt werden.