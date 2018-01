Am späten Freitagabend (Ortszeit) traf der Hurrikan in Kuba auf Land. Die Windgeschwindigkeit betrug bis zu 260 Kilometer pro Stunde. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder von riesigen Wellen, die auf Dämme krachten und zusammengebrochenen Stromleitungen. Überschwemmungen gab es in Städten der östlichen Provinzen Guantanamo und Holguin. Das Ausmaß der Zerstörung war zunächst jedoch unklar. Auf der Insel waren nahezu eine Million Menschen in Sicherheit gebracht worden. Wie der Katastrophenschutz mitteilte, kamen viele Menschen bei Verwandten oder in öffentlichen Schutzräumen unter. An der Nordküste Kubas wurden zudem 10.000 ausländische Touristen in Sicherheit gebracht.