Polizisten im Einsatz. Archivbild

Quelle: Frank Molter/dpa

In der deutschen Neonazi-Szene sind die Ermittlungsbehörden seit Anfang 2017 in rund 50 Fällen Sprengstoff auf die Spur gekommen. Allein 36 Mal wurden Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz festgestellt oder Ermittlungen wegen einer Sprengstoffexplosion eingeleitet, wie aus der Antwort auf eine Linken-Anfrage hervorgeht.



Die Sprengstoffe wurden in weiteren Fällen bei anderen Straftaten eingesetzt oder sichergestellt. Bei den Sprengstoffen handelt es sich überwiegend um illegale Pyrotechnik.