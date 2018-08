Soldaten und Ex-Tuareg-Rebellen patrouillieren. Archivbild Quelle: Baba Ahmed/AP/dpa

Mindestens vier Soldaten sind bei einem Angriff in der Region Segou in Mali getötet worden. Bewaffnete Männer hätten einen Konvoi überfallen, sagte der malische Verteidigungsminister Tiena Coulibaly. Die Verantwortung übernahm zunächst niemand. Sie ähnelt aber Angriffen, die mit Al-Kaida verbundene Extremisten in der Vergangenheit in Mali verübt haben.



Die Extremistengruppen haben im Land sowohl malische als auch französische Truppen sowie andere Ziele ins Visier genommen.