heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

In Nigeria sind sieben Menschen durch die Terrorgruppe Boko Haram getötet worden. Die Dschihadisten griffen das Dorf Kwarangulum im Bundesstaat Borno an. Dutzende Kämpfer auf Lastwagen und Motorrädern hätten das Dorf gestürmt, flüchtende Einwohner erschossen und eine Frau entführt. Ebenso hätten sie Häuser und eine Kirche niedergebrannt sowie Lebensmittelvorräte geplündert.



Boko Haram und und der "Islamische Staat" in der westafrikanischen Provinz (ISWAP) haben kürzlich die Angriffe verstärkt.