Der Kandidat für das oberste US-Gericht, Brett Kavanaugh, hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. "Ich habe niemals jemanden sexuell angegriffen", sagte Kavanaugh in der Anhörung vor dem US-Justizausschuss in Washington.



Die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford hatte zuvor geschildert, wie Kavanaugh sie vor 36 Jahren während einer Party zu vergewaltigen versucht habe. Trotz aller Vorwürfe hält Brett Kavanaugh an seiner Bewerbung für das höchste US-Gericht fest.