Die mehr als 130 Jahre alte Sektflasche und die Zeitkapsel.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Eine über 130 Jahre alte Rotkäppchen-Sektflasche ist bei Bauarbeiten an einer Brücke in Sachsen-Anhalt entdeckt worden. Die Flasche bekomme einen Ehrenplatz in der Sammlung des Unternehmens, hieß es von Rotkäppchen-Mumm.



Demnach handele es sich um die älteste Flasche in der Sammlung des Unternehmens. Der Sekt befand sich in einer "Zeitkapsel", die in einer 1886 eingeweihten Brücke hinterlegt wurde. Es handelt sich dabei um Kloss & Foerster Sekt, einen Vorläufer des Rotkäppchen Sekts.