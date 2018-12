Der S-Bahnhof Berlin Karlshorst am Abend.

Quelle: Fabian Fuchs/dpa-Zentralbild/dpa

An einer Bahntrasse in Berlin-Karlshorst hat die Polizei nach einem Schaden an einer Bahn-Oberleitung eine IS-Flagge sichergestellt. Zudem wurden dort Schriftstücke in arabischer Sprache gefunden.



Zunächst berichtete die "B.Z." von dem Fund. Die Polizei hatte das Gebiet um die beschädigte Oberleitung heute Morgen erneut untersucht. Der Staatsschutz vermutet einen politischen Hintergrund, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe der Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.