US-Außenminister Pompeo (l) im Irak.

Quelle: Andrew Caballero-Reynolds/AFP POOL/AP/dpa

US-Außenminister Mike Pompeo hat bei einem nicht angekündigten Besuch in Bagdad den neuen irakischen Ministerpräsidenten Adil Abdel Mahdi getroffen. Die USA wollten die Bemühungen der neuen Regierung des Landes unterstützen, Stabilität und Sicherheit zu schaffen, sagte Pompeo.



Bei dem Gespräch ging es nach US-Angaben auch um den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Iraks Nachbarland Syrien. Pompeo reist noch bis zum 15. Januar durch die arabische Welt und besucht acht Länder.