Merkel und Li Keqiang in Peking.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei ihrem Besuch in China für die "Rechte und Freiheiten" der Hongkonger eingesetzt. Nach Gesprächen mit Chinas Regierungschef Li Keqiang sagte Merkel in Peking, es müsse jetzt "alles daran gesetzt werden, Gewalt zu vermeiden". Es müssten politische Lösungen durch Dialog gefunden werden.



Chinas Premier gab sich zurückhaltend. Merkel war von deutschen Politikern und Hongkonger Aktivisten aufgefordert worden, die Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone anzusprechen.