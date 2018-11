Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Johannesburg.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Südafrika vor einem aggressiven Nationalismus gewarnt und zur internationalen Zusammenarbeit aufgerufen. "Wir brauchen Partner auf der Welt. Ohne multilaterale Zusammenarbeit können wir die großen globalen Aufgaben nicht lösen", sagte er in Johannesburg.



Für Deutschland ist Südafrika der wichtigste bilaterale Handelspartner in Afrika. Beide Länder werden ab 2019 für zwei Jahre dem UN-Sicherheitsrat angehören.