Angela Merkel in Israel Quelle: Reutrs

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat an der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Gedenkkranz niedergelegt. Sie erinnerte bei dem Besuch an die Schrecken und Folgen der Novemberpogrome vor fast 80 Jahren für die jüdischen Menschen in Deutschland.



"Daraus erwächst die immerwährende Verantwortung Deutschlands, an dieses Verbrechen zu erinnern und Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt entgegenzutreten", hieß es im Gedenkbuch-Eintrag der Bundeskanzlerin in Yad Vashem.