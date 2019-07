Boris Johnson, ehemaliger Außenminister von Großbritannien.

Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Boris Johnson würde nicht zurücktreten, wenn er sein Versprechen auf einen EU-Austritt am 31. Oktober nicht einlösen kann. Das machte der Favorit im Rennen um die Nachfolge von Theresa May in einem Fernsehduell mit seinem innerparteilichen Konkurrenten Jeremy Hunt beim britischen Sender ITV deutlich.



Wer der nächste Chef der konservativen Partei und damit Premierminister wird, entscheiden die etwa 160.000 Tory-Mitglieder in diesen Tagen per Briefwahl. Johnson gilt als Favorit.