Mike Winderman, Geschäftsführer von The Green Easy in Los Angeles, ist einer derjenigen, der mit Marihuana handelt. Wie in den meisten Läden, wurden die Produkte, die er verkauft, im Hinblick auf ihre Wirksamkeit getestet, nicht jedoch auf Pestizid-Rückstände. Prinzipiell unterstütze er das Ziel, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln beim Cannabis-Anbau zu reduzieren, sagt Winderman. Allerdings könne er nicht verstehen, warum das Ganze jetzt so aufgebauscht werde. "Die Leute haben 30, 40, 50 Jahre lang Gras geraucht und das war nie ein Thema."