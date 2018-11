Friedrich Merz (l-r), Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn.

Quelle: Silas Stein/dpa

Im Kampf um den CDU-Vorsitz sind unterschiedliche Positionen zum umstrittenen UN-Migrationspakt deutlich geworden. "Es gibt Themen, die müssen wir in der Partei diskutieren", sagte Jens Spahn und regte eine Diskussion auf dem Parteitag im Dezember an. Annegret Kramp-Karrenbauer machte klar: "Ich stehe hinter diesem UN-Migrationspakt."



Mit dem Pakt will die UN erstmals Grundsätze für den Umgang mit Migranten festlegen. Kanzlerin Merkel hat angekündigt, dem Pakt zustimmen zu wollen.