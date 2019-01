Polizei, Geheimdienste und ein Bundesamt: Bei der IT-Sicherheit reden viele mit in Deutschland. Auch beim Datenklau mit rund 1.000 Betroffenen ist gleich eine ganze Behördenriege involviert. "Übersicht in dem Sinne haben wir leider nicht - dem Föderalismus sei Dank", heißt es seufzend aus Sicherheitskreisen. BKA-Chef Holger Münch beklagte jüngst, auch bei der Polizei gelte zwischen Bund und Ländern viel zu häufig der Grundsatz "Jeder macht seins". "Wir haben ein buntes Potpourri an Behörden, die sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen", bemängelt der FDP-Bundestagsabgeordnete Jimmy Schulz, der Vorsitzende des Digitalausschusses. "Was wir jedoch nicht haben, ist eine Stelle, an der die Fäden zusammenlaufen." Es brauche ein Digitalministerium. Ein Überblick über die bisherigen Strukturen: