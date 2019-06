Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat beim Gedenken an den D-Day US-Präsident Donald Trump an seine historische Verantwortung erinnert. "Amerika, lieber Präsident Trump, ist immer dann am größten, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft hat", sagte Macron auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer.



Zudem beschwor er in seiner Rede auch die Verbundenheit der beiden Nationen. Er erinnerte an die Opfer Zehntausender Soldaten, die am 6. Juni 1944 in der Normandie an Land gegangenen waren.