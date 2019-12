Flugbegleiter der Gewerkschaft UFO in München. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Im Tarifkonflikt mit der Lufthansa droht die Kabinengewerkschaft Ufo mit weiteren Streiks. Nach den Weihnachtstagen wird es wieder Streikaufrufe geben, erklärte ein Ufo-Sprecher gegenüber ZDF heute.de. "Das wird so sein. Nur wann und welche Airline - das ist noch nicht klar", sagte der Sprecher.



Zuvor war demnach ein Schlichtungsversuch in Frankfurt gescheitert. In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.