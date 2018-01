Erst am Abend kam Bewegung ins Wasser und so starteten sie am Tag unseres Besuchs schon vor 7 Uhr mit dem ersten Tageslicht den Wettkampf. "Das Wetter wird manchmal eine Herausforderung. Plötzlich kann ein Sturm aufziehen und dann wird es schon schwierig die eigenen Pläne durchzuziehen. Aber das verstehen die Leute, die hier zum Urlaubmachen herkommen", sagt uns Tommy in einer kurzen Pause - und ist gerade dabei zu erzählen, dass man es hier ja viel stiller und ruhiger habe als an den Surfspots in Australien, als die Menge am Strand unruhig wird: