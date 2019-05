Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. Archivbild

Die Ärzte in Deutschland pochen auf konsequenten Datenschutz bei den Anstrengungen für eine schnellere Digitalisierung des Gesundheitswesens. Vorrang haben müsse die Sicherheit der Daten, sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery.



Für mehr Datensicherheit sieht Montgomery auch die Patienten in der Pflicht. Es sei erschreckend, "wie viele persönliche Daten freiwillig an große Datensammelkonzerne gegeben werden - auch zum Beispiel über Fitnessarmbänder oder Schrittzähler im Smartphone".