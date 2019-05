Erdrurtsch nach heftigen Regenfällen in Südafrika.

Quelle: Reuters

Nach heftigen Regenfällen in Südafrika sind mindestens 32 Menschen bei Überschwemmungen und Erdrutschen ums Leben gekommen. Rund um die Hafenstadt Durban seien zahlreiche Straßen überflutet worden. Das teilte eine Ministerin der Provinzregierung gegenüber dem staatlichen Fernsehsender SABC mit. In Teilen der Provinz war auch der Strom ausgefallen.



An einigen Orten waren den Behörden zufolge über Nacht rund 30 Zentimeter Regen gefallen. Meteorologen rechnen mit weiteren Niederschlägen.