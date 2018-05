Wer wird künftig auf der Regierungsbank Platz nehmen? Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die SPD-Spitze will die Besetzung der sechs SPD-Ministerien bei einem Ja zur Großen Koalition nicht an dem Tag bekanntgeben, an dem der Ausgang des Mitgliedervotums verkündet wird. "Ausgeschlossen, das machen wir nicht", sagte die designierte Parteichefin Andrea Nahles am Rande eines Basistreffens in Jena.



Wann genau, das "verraten wir später", sagte Nahles. Die SPD will das Ergebnis der Mitgliederbefragung am Sonntag, 4. März, in ihrer Zentrale in Berlin bekanntgegeben.