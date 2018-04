Der katalanische Ex-Regionalchef Carles Puigdemont. Quelle: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AP/dpa

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntagvormittag bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Das teilte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas auf Twitter fest. Das Landeskriminalamt Kiel bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Festnahme.



Puigdemont hatte sich vor Monaten nach Belgien abgesetzt, um einer drohenden Festnahme in Spanien zu entgehen. Spanien hatte am Freitag einen internationalen Haftbefehl erwirkt.