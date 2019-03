Eine Flagge der EU und eine Flagge von Großbritannien. Symbolbild

Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Für den Fall, dass Großbritannien die EU ohne Austrittsabkommen verlassen sollte, plant die Regierung in London vorübergehend eine Aussetzung der Zölle auf 87 Prozent aller EU-Importe.



Waren, die die Grenze zwischen Irland und Nordirland überqueren, sollen zunächst überhaupt nicht besteuert werden. Das teilte die Regierung in London mit. Diese temporären und für bis zu zwölf Monate vorgesehenen Pläne gelten nur für den Fall, dass die Briten die EU am 29. März ohne Abkommen verlassen.