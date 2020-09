Menschen in einem Stadion im indischen Ahmedabad.

Quelle: Aijaz Rahi/AP/dpa

Es soll ein farbenfroher Besuch mit jubelnden Menschenmassen werden: US-Präsident Donald Trump beginnt heute einen Staatsbesuch in Indien, um dort das Bündnis der beiden Länder zu stärken.



Zum Auftakt wollen Trump und der indische Premierminister Narendra Modi in einem neuen Cricket-Stadion in der westlichen Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat vor rund Hunderttausend Menschen sprechen. Bereits auf der Route vom Flughafen zum Stadion soll Trump mit künstlerischen Darbietungen und von Tausenden Passanten begrüßt werden.